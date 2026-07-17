حاتم صلاح يشارك أحمد فهمي وأسماء جلال فيلم "الفيل ع الدرفيل" ويستكملون التصوير

يواصل صناع فيلم "الفيل على الدرفيل" تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الحالية، استعداداً للإنتهاء من التصوير والدخول في مراحل المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.



وانضم الفنان حاتم صلاح إلى قائمة أبطال الفيلم، ليشارك البطولة إلى جانب أحمد فهمي وأسماء جلال، وذلك في تعاون جديد يجمع الثلاثي ضمن أحداث تدور في إطار كوميدي ممزوج بالفانتازيا.



أبطال فيلم الفيل على الدرفيل

فيلم "الفيل على الدرفيل" من بطولة أحمد فهمي، أسماء جلال، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج كريم سعد.



يذكر أن الفنان أحمد فهمي حقق نجاحاً مؤخراً فى السينما من خلال فيلم "أحمد وأحمد" والتى دارت أحداثه في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، وشاركه في البطولة كل من، أحمد السقا، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.