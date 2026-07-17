تحذير عاجل لمرضى السكر والضغط.. إيقاف الدواء قد ينتهي بهبوط في القلب ومضاعفات تهدد الحياة

في ظل انتشار النصائح الطبية غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينساق بعض المرضى وراء وصفات تدّعي إمكانية علاج الأمراض المزمنة بالأطعمة أو الأعشاب، ما يدفعهم إلى إيقاف أدويتهم دون استشارة الطبيب. وفي هذا السياق، أطلقت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة.

تحذير من استبدال الدواء بالأطعمة

حذرت الدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من الانسياق وراء النصائح غير العلمية التي تدعو إلى استبدال الأدوية بالأطعمة أو التوقف عن علاج الأمراض المزمنة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المرضى.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن بعض المرضى يتوقفون عن تناول أدوية السكر أو ضغط الدم اعتمادًا على أنظمة غذائية أو وصفات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي سند علمي.

حالات وصلت للمستشفى بمضاعفات خطيرة

وأوضحت أنها استقبلت حالات تعرضت لتدهور صحي حاد بعد التوقف عن العلاج، مشيرة إلى أن أحد المرضى وصل إلى المستشفى وهو يعاني من ارتفاع شديد في مستوى السكر بالدم، إلى جانب تورم بالجسم وهبوط في عضلة القلب، بعدما أوقف العلاج معتقدًا أن النظام الغذائي وحده يكفي للسيطرة على المرض.

تحسن الأعراض لا يعني الشفاء

وأكدت أستاذ الحالات الحرجة أن تحسن الأعراض لا يعني الشفاء من الأمراض المزمنة، موضحة أن أدوية السكر والضغط وغيرها من العلاجات المزمنة تُستخدم للحفاظ على استقرار الحالة الصحية، ولا يجوز إيقافها أو تعديل جرعاتها إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

دعوة لتعزيز الوعي الصحي

وشددت على أن المشكلة ترتبط في المقام الأول بضعف الوعي الصحي، وليس بالمستوى التعليمي، داعية إلى تكثيف حملات التوعية وتصحيح المعلومات الطبية المغلوطة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الثقافة الصحية، للحد من مخاطر التوقف العشوائي عن العلاج.

واختتمت الدكتورة عالية عبد الفتاح حديثها بالتأكيد على أن التعامل مع الأمراض المزمنة يجب أن يكون وفق إرشادات الطبيب فقط، محذرة من الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأن القرار الخاطئ بإيقاف العلاج قد تكون عواقبه وخيمة ويهدد حياة المريض.