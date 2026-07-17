قوة دفاع البحرين: اعترضنا ودمرنا اعتداءات جوية إيرانية

أكدت قوة دفاع البحرين على اعتراضها وتدميرها لاعتداءات جوية إيرانية، في إطار موجات متتابعة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مع تأكيد البحرين أن منظوماتها الدفاعية في أعلى درجات الجاهزية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وجاءت الردود الإقليمية والدولية على الضربة في تشابهار بين الإدانة والتحذير من التصعيد، مع دعوات متكررة إلى ضبط النفس وتجنب اتساع المواجهة، وأعربت عددا من الدول العربية وأطراف دولية عن قلقها من انعكاسات الهجوم على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، فيما شددت الصين والأمم المتحدة على ضرورة اللجوء إلى الحوار واحترام السيادة وعدم الانزلاق إلى مواجهة أوسع.