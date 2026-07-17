البحرين .. واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.



وفي بيان لها ؛ ذكرت القيادة العامة : بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية

تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة .



وشددت القيادة العامة على إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.



كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أومشبوهة ناتجة عن مخلفات

الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً.



وبيّنت القيادة العامة إن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.



وأشارت القيادة العامة إلى أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات

المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً

صارخاً للقانون الدولي الإنساني.



وخُتم البيان البحريني : وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن.