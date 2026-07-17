الأهلي يستعيد ذكرى "العاشرة".. 5 سنوات على إنجاز تاريخي في دوري أبطال أفريقيا

أحيا النادي الأهلي ذكرى واحدة من أبرز المحطات في تاريخه، بعدما نشر عبر صفحاته الرسمية صورا من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021.

وعلقت الصفحة الرسمية علي الصورة كالآتي: في مثل هذا اليوم عام 2021.. حققنا العاشرة"، في إشارة إلى اللقب القاري العاشر الذي رسخ مكانة الفريق كصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.



وجاء التتويج التاريخي في 17 يوليو 2021، بعدما حقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، ليضيف النجمة العاشرة إلى شعاره ويواصل هيمنته على الكرة.