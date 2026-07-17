ماركا : مصر الأقرب لاستضافة كأس السوبر الإسباني 2026

تخوض مصر حاليا سباقا من أجل استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مصر ترغب في استضافة البطولة في ظل صعوبة إقامتها في السعودية بسبب تزامن موعدها مع منافسات كأس آسيا، المقررة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تلقى عروضا من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة والمكسيك والصين ومصر

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتواصل مع نظيره الإسباني لبحث إمكانية إقامة البطولة في القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني ينظر بإيجابية إلى خيار إقامة البطولة في مصر، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الكرة الإسبانية لدى الجماهير المصرية