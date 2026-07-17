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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تنظم ورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي مع DAAD الألمانية

ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي
ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي
حسام الفقي

في إطار استراتيجية جامعة العاصمة لتعزيز التميز المؤسسي وتنمية القدرات البشرية، وبرعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نظم مكتب العلاقات الدولية ورشة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية للإدارة الاستراتيجية"، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، وذلك ضمن أنشطة DAAD Kairo Akademie، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي باعتباره أحد أهم أسس الإدارة الحديثة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز قدرة منتسبي الجامعة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط والإدارة، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لجامعة العاصمة ورؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تضع بناء الإنسان وتنمية قدرات كوادرها في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير والتميز المؤسسي. وأوضح أن التعاون مع المؤسسات الدولية المرموقة، وفي مقدمتها الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، يجسد توجه الجامعة نحو الاستفادة من الخبرات العالمية، وتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في الارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، بما يعزز تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة العاصمة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، مؤكدًا أن التخطيط الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المؤسسية المستدامة، ودعم صناعة القرار، وتحسين جودة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة إسراء ياسر داود، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة، إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمكتب الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية قدرات منتسبي الجامعة. وأضافت أن هذه الفعالية تمثل باكورة سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية التي سينظمها المكتب خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) وعدد من الشركاء الدوليين، دعمًا لاستراتيجية الجامعة في التدويل وبناء القدرات المؤسسية.

وقدمت الورشة الأستاذة هبة سليم، خبيرة الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، حيث استعرضت أحدث المفاهيم والتطبيقات في مجال التخطيط الاستراتيجي، متناولةً تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وصياغة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، وآليات إعداد الخطط التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، وأساليب المتابعة والتقييم. كما تضمنت الورشة تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية شهدت مشاركة فعالة من الحضور، وأسهمت في تعزيز الجانب التطبيقي للمحتوى التدريبي.

وشهدت الورشة حضورًا ومشاركة متميزة من القيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، في تأكيد على اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم التطوير المؤسسي.

وجاء تنظيم الورشة بالتنسيق مع الأستاذ محمد فتحي، منسق برامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، الذي أسهم في الإعداد والتنظيم لهذه الفعالية ضمن أنشطة DAAD Kairo Akademie، بما يعكس عمق الشراكة والتعاون المستمر بين جامعة العاصمة والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف تنمية القدرات المؤسسية.

ويواصل مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة جهوده في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتنظيم المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة بالتعاون مع شركاء الجامعة حول العالم، بما يدعم التطوير المؤسسي، ويرتقي بمهارات الكوادر الأكاديمية والإدارية، ويعزز مكانة جامعة العاصمة كإحدى الجامعات الرائدة في مجالات التدويل والتميز المؤسسي.

جامعة العاصمة مكتب العلاقات الدولية التخطيط الاستراتيجي DAAD

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