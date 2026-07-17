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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس جامعة الدلتا: وجود فرع لـ الأهلي بالمنصورة الجديدة نقلة عمرانية كبيرة

الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا
الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا
إسلام مقلد

أكد الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا، أن وجود فرع للنادي الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة، يمثل نقلة كبيرة في مجال التنمية العمرانية وتعزيز جهود الدولة في التوسع بالمدن الجديدة.

وأشار ربيع إلى أن النادي الأهلي يمثل منظومة رياضية واجتماعية وتعليمية وخدمية متكاملة، ويسهم باسمه وتاريخه العريق كعامل جذب للاستثمار وتحقيق قيمة مضافة للمنطقة بالكامل على كافة المستويات.

فرع الأهلي بالمنصورة

وأضاف أن فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة سوف يخدم قطاعات عديدة في ظل إقامته على مساحة 40 فداناً، تشمل مبنى اجتماعيًّا ‏رئيسيًّا، ومبنى ‏إداريًّا، ومجمعين لحمامات السباحة، وأربعة ملاعب لكرة القدم، وأربعة ‏ملاعب لكرة السلة، ‏وأربعة ملاعب للكرة الطائرة، وأربعة ملاعب لكرة اليد، بالإضافة إلى ‏ملاعب للتنس، وصالة ‏ألعاب رياضية (جيم)، ومبانٍ مخصصة لقطاع الناشئين والأكاديميات‎.‎

بيئة رياضية واجتماعية

وشدد رئيس جامعة الدلتا على أن الفرع الجديد يوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين في واحدة من أهم المناطق الواعدة‎.‎

الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا جامعة الدلتا الأهلي المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة مدينة المنصورة النادي الأهلي

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