الرابع خلال ساعات .. اعتداء أمريكي على بندر عباس في إيران

أفادت تقارير إعلامية بتنفيذ القوات الأمريكية اعتداء هو الرابع من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية على بندر عباس.

ونفذت القوات الأمريكية عدوانا على جزيرة لارك أصاب برج مراقبة حركة الملاحة البحرية في الجزيرة .

ومن جانبها ؛ ذكرت محافظة بوشهر أن الجيش الأمريكي شن هجوما على موقع في المحافظة.

ومنذ قليل ؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : نؤكد بحزم أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقا بالكامل بسبب اعتداءات الجيش الأمريكي.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلا يمكن تصدير الأسمدة ولا أي قطرة من النفط والغاز من المنطقة

وختم الحرس الثوري بيانه: على السفن الامتناع عن دخول المسار المزروع بالألغام في مضيق هرمز حفاظا على استثماراتها وأرواح طواقمها.