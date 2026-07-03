قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تخليت عن 400 ألف دولار راتبي السنوي.. خدمة البلاد أهم من المال
إيران تبدأ الاستعدادات لمراسم تشييع علي خامنئي
ترامب يدافع عن الحرب على إيران: عملية لنزع قدراتها النووية
سعر أقل دولار في البنوك الآن
الأهلي وأزمة عقد زيزو.. جلسة حاسمة بعد عودة اللاعب من المونديال
حسام حسن: نمثل مصر والعرب وأفريقيا في مواجهة أستراليا
جريمة تهز سوهاج.. عامل ينهي حياة شقيقه ونجليه ويلقي جثامينهم في النيل
التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا
قرار عاجل من فيفا بشأن قضايا الزمالك
صلاح جاهز.. 14 تصريحا ناريا لحسام حسن قبل مواجهة أستراليا في المونديال
حسام حسن: نلعب كرة القدم وليس الرجبي.. ولا نقلق من أطوال أستراليا
السفير يوسف زادة: مصر بذلت جهودًا كبيرة لدفع مسار السلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

نباتات وزهور تساعد في تقليل البعوض والحشرات7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

القولونإزاى تحسن صحة القولون .. إليك حيل رخيصة

لماذا يعاني كثير من البالغين من هضم الحليب؟ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

أسباب الأصابة بالبواسير وطرق الوقايةتغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرفيقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

مى كمالانفصلا للمرة الثانية.. إطلالات مي كمال طليقة أحمد مكي

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

نشرة المرأة والمنوعات نباتات الناموس لدغات صحة القولون شرب الحليب البواسير مي كمال أحمد مكي الخرف الالتهابات نظام غذائي هاندا أرتشيل البطاطس الوزن الرجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى| بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

تيتي ينجي

مهاجم أستراليا يعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر بكأس العالم 2026

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

جثة

محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط

ترشيحاتنا

نيكول سابا

سعر فستان نيكول في عيد ميلادها يثير الجدل

الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل طاجن الفاصوليا الخضراء

السرطان

فاكهة صيفية تحمي من الضغط المرتفع والسرطان.. تعرف عليها

بالصور

أحمد ماجد يحتفل بزفافه بحضور الأهل والأصدقاء المقربين

حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد
حفل زفاف احمد ماجد

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟
لماذا لا تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف
نظام غذائي يقلل إلتهابات الجسم ويمنع الإصابة بالخرف

فيديو

أغنية ليلة ورا ليلة

ليلة ورا ليلة تتصدر يوتيوب.. رامي جمال وسعد لمجرد يتجاوزان المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

المزيد