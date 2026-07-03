نشرة المرأة والمنوعات | تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

7 نباتات تطرد الناموس والحشرات طبيعيًا.. ازرعها في منزلك واستمتع بصيف بلا لدغات

إزاى تحسن صحة القولون .. إليك حيل رخيصة

ماذا يحدث للبالغين عند شرب الحليب؟.. طبيب يثير الجدل

تغييرات بسيطة في نمط الحياة تحميك من البواسير.. طبيب يحذر من تجاهل النزيف

يقلل خطر الإصابة بالخرف.. نظام غذائي يحمي الجسم من الالتهابات

انفصلا للمرة الثانية.. إطلالات مي كمال طليقة أحمد مكي

ليست عدوة الرجيم.. كيف تتناول البطاطس بدون زيادة في الوزن؟

مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة