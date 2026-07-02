انفصلا للمرة الثانية.. إطلالات مي كمال طليقة أحمد مكي

أعلنت مى كمال الدين انفصالها عن زوجها الفنان أحمد مكي وذلك للمرة الثانية مما أثار حزن نشطاء السوشيال ميديا.

ونشرت مى كمال طليقة احمد مكى خبر الانفصال عن الفنان الشهير وكشفت أن الخلافات العائلية لعبت دور كبير في القرار.

وتتعمل مى كمال طليقة أحمد مكي طبيبة تجميل وتتميز بإطلالتها الأنيقة التى تبرز فيها جمالها ونشرت بعض هذه الصور على حسابتها على مواقع السوشيال ميديا.

وآثار خبر انفصال مى كمال عن أحمد مكي تفاعل كبير بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا وغلب على معظم التعليقات الحزن والأمنيات بلم شمل الثنائي مرة أخرى بينما دعا لها آخرون بالسعادة والتوفيق في حياتها رغم أى قرار تتخذه.

واليكم أبرز اطلالات مى كمال طليقة الفنان أحمد مكي.