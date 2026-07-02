إزاى تحسن صحة القولون .. إليك حيل رخيصة

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة كيفية تحسين صحة القولون خاصة أنه من أكثر المشكلات الصحية التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة.

اليكم طرق الوقاية من الأم والقولون وتحسين صحته العامة وذلك من خلال تغيير العادات اليومية وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

شرب الكثير من الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي لتنظيم عملية الهضم.

نظام غذائي متوازن

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والاعتماد على الأطعمة المخمرة طبيعيًا (مثل الزبادي) لتعزيز بكتيريا الأمعاء النافعة.

النشاط البدني

تساعد التمارين الخفيفة، المشي، أو ممارسة اليوغا بانتظام على تحفيز عضلات الأمعاء وتسريع عملية الهضم.

نظام روتيني

حاول الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات ولدخول الحمام حيث يساعد ذلك الجسم على انتظام وظائفه الحيوية .

ينصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل تجربة أي وصفات جديدة، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة أو أعراض شديدة.