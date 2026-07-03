الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري وتنسيق العمل بين القوات المسلحة

بحث قائد العمليات المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الركن عوض سعيد بن مصلح الأحبابي، مع قائد الدفاع الجوي والفضاء في المملكة المتحدة الفريق آلان مارشل، سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير التنسيق بين القوات المسلحة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الأحبابي، اليوم، الفريق مارشل والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون العسكري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وناقشا آفاق تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تناول اللقاء - وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الإماراتية - عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.