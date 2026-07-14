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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يخصص 300 مليون جنيه لمنح دراسية لـ1250 طالبًا في تخصصات المستقبل

وكيل محافظ البنك المركزى
وكيل محافظ البنك المركزى
ولاء عبد الكريم
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أكدت الدكتورة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، أن الاستثمار في التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن بناء الإنسان هو العائد الحقيقي لهذا الاستثمار، باعتباره محور عملية التنمية وأساسها.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الخامسة للاستثمار في التعليم، حيث أوضحت أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تبنيا رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، تقوم على الانتقال من الدعم المالي التقليدي إلى شراكة مؤسسية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل.
 

وأعلنت توفيق عن استكمال إجراءات تحويل «حساب 7070» إلى «صندوق تكافؤ الفرص» خلال شهرين، ليصبح مظلة مؤسسية تخضع لمعايير الحوكمة والرقابة، وتضم منح القطاع المصرفي ومساهمات القطاع الخاص. 

وأوضحت أن الصندوق سيتولى تنمية موارده وتوجيه عوائده لتمويل المنح الدراسية للطلاب الأكثر استحقاقًا، ودعم البعثات الخارجية للمتفوقين وفق معايير محددة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال فتح حسابات مصرفية للطلاب لصرف مخصصات المعيشة، وتقديم دعم إضافي للطلاب من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة لضمان استمرار الدراسة لـ886 طالبًا وطالبة بعد توقف أحد برامج المنح العام الماضي، مع الالتزام باستمرار دعمهم حتى عام 2028، والحفاظ على جميع المزايا المقدمة لهم.

وأضافت أنه تم تطوير منصة إلكترونية موحدة مرتبطة بمنظومة التنسيق الجامعي، تتيح للطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة، وخريجي مدارس المتفوقين، والأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» التقدم للحصول على المنح الدراسية في إطار من الشفافية.

وكشفت أن المنظومة أسفرت عن اختيار 1250 طالبًا وطالبة للدراسة بالجامعات الأهلية والحدودية، بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، في تخصصات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، والزراعة الحديثة، والطب، والتمريض، والترجمة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب صيفية لتنمية المهارات اللغوية والشخصية.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضحت وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يدير حاليًا 12 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة، بهدف تطوير جودة التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن هذه المدارس تعتمد على مناهج مرتبطة باعتمادات وشهادات دولية بالتعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، مع توفير تدريب عملي داخل المصانع والشركات.

واختتمت غادة توفيق بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في تأهيل المعلم المصري، باعتباره العنصر الرئيسي في نجاح المنظومة التعليمية، إلى جانب دعم مدارس الفصل الواحد للتعليم المجتمعي، وإعادة دمج الأطفال المتسربين من التعليم، بما يضمن توفير فرص تعليمية ومهنية تسهم في بناء مستقبل أفضل.

التعليم الغنى البنك المركزى وكيل البنك المركزى

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