قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعود لعصر الرعامسة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في الأقصر
حسام حسن له فضل عليا.. عبدالناصر زيدان يروى كواليس علاقته بـ العميد| صور
الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس
إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه
الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي
وزير الرياضة يبحث استعدادات المنتخب ومستجدات ملف الشراكات بين الأندية الجماهيرية والقطاع الخاص
كنت هبعت لك مكة.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم أمير دولة قطر في الأمير الوالد
الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بقصر لوسيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود مفاجئ .. سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر الآن
سعر الذهب في مصر الآن
علياء فوزى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم بقيمة تتراوح من 30 لـ40 جنيها في الجرام الواحد، مدعومة بارتفاع سعر الدولار و كذلك تعافي سعر الأوقية عالميا.

وسجل عيار 21 الآن 5850 جنيها للبيع مقابل 5815 جنيه سعر إغلاق أمس الإثنين بزيادة 35 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6685 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6615  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5850 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5790 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5015 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3860 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46320 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 207,950  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 205,815 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وصعد سعر دولار الصاغة اليوم ليسجل  51.77 جنيه مقابل 50.63 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4017.1 دولارًا.

سعر الذهب في مصر

وعالميا شهدت أسعار الذهب  خلال تعاملات اليوم  الثلاثاء  من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4017.1 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب أوقية الذهب الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

بالصور

الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد