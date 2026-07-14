صعود مفاجئ .. سعر الذهب في مصر الآن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم بقيمة تتراوح من 30 لـ40 جنيها في الجرام الواحد، مدعومة بارتفاع سعر الدولار و كذلك تعافي سعر الأوقية عالميا.

وسجل عيار 21 الآن 5850 جنيها للبيع مقابل 5815 جنيه سعر إغلاق أمس الإثنين بزيادة 35 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6685 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6615 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5790 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5015 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4965 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46320 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 207,950 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 205,815 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وصعد سعر دولار الصاغة اليوم ليسجل 51.77 جنيه مقابل 50.63 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4017.1 دولارًا.

وعالميا شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4017.1 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو.