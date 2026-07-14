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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت عززت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط التوقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4013.93 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من يوليو.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4020.80 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع بنحو 3% في الجلسة السابقة، ليسجل أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية في أكثر من شهر، متأثرا بارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر نتيجة استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعد الذهب تقليديا ملاذا آمنا وأداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته، نظرا لأنه من الأصول التي لا تدر عائدا، في مقابل زيادة جاذبية الأصول ذات العائد.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تاستي لايف"، إيليا سبيفاك، إن الأسواق تتجنب في الوقت الحالي اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة، في ظل ترقب عدد من الأحداث المهمة، أبرزها شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس، وصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب استمرار التطورات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه التضخم ومسار السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب أول شهادة نصف سنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونجرس خلال الأسبوع الجاري.

وفي السياق، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم عند مستويات تفوق بكثير المستهدف البالغ 2%.

كما عززت الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، إذ ارتفعت احتمالات الزيادة إلى نحو 76% مقارنة مع 57% قبل أسبوع، وفقا لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 57.60 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1597.52 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1254.82 دولار للأوقية.

أسعار الذهب المستثمرين مجلس الاحتياطي الفيدرالي

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