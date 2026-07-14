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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 215 مواطنا ضمن قافلة طبية بشمال سيناء

الخدمات العلاجيه
الخدمات العلاجيه
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قال محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور إن مديرية الصحة بالمحافظة نظمت على مدار يومين قافلة طبية بقريتي الميدان والريسان أسفرت عن الكشف علي 215 حالة وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة" .

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور عمرو عادل عبد العال، فى بيان اليوم "الثلاثاء"، إن القافلة ضمت 5 عيادات متنقلة ضمت 4 تخصصات طبية، الى جانب توافر خدمات معمل الدم والطفيليات والذي يوفر كافه انواع التحاليل الطبيه التي يطلبها الطبيب مجانا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي توافر جميع أصناف الادوية ضمن تخصصات القافلة بالاضافة الى مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات المعامل.

وأوضح أنه تم الكشف وتقديم الخدمات العلاجيه لعدد 160 مواطنا بقرية الميدان بالعريش ولعدد 55 مواطنا بقرية الريسان بالحسنة، خلال عمل القافلة، بالإضافة إلي تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنه«إفحص واطمن» لعدد 15 مواطنا بإجمالي 27 فحص وتم تقديم خدمات المعمل لـ 6 مواطنين، كما تم تقديم 3 ندوات تثقيف صحى لـ 30 مستفيدا.

محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور مديرية الصحة حياة كريمة

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