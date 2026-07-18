الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن

قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف في الأردن بالضربات اليوم وذلك في إطار الرد على العدوان الأمريكي عليهم.

وذكر الحرس الثوري أنه في سياق الدفاع عن مصالح البلاد جرى الاستهداف بالصواريخ والمسيرات قاعدة الأزرق في الأردن.

وسبق وأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت، فجر السبت، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها.

وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها، حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، وضمانا لسلامة المواطنين.

وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مستمرة في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات، مع المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

وحثّ المصدر المواطنين على استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار التي لا تستند إلى مصادر موثوقة.