عون يتوجه إلى واشنطن لبحث الأوضاع في لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار

توجّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، والسيدة نعمت عون، صباح اليوم /السبت/، إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تُعقد قمة لبنانية - أميركية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين.

وتتناول المباحثات الأوضاع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان عموماً وإلى الجنوب خصوصاً، إضافة إلى بحث انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.