حارس مرمى الأرجنتين: لعبنا أمام من فرضته البطولة وليس من اخترناه

رد إيميليانو "ديبو" مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، على الانتقادات التي طالت مشوار منتخب بلاده نحو نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن جميع المباريات في البطولة كانت صعبة، وأن منتخب التانجو لم يختر منافسيه.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "الناس يقولون إن طريقنا إلى النهائي كان سهلًا؟ نحن لم نختر منافسينا".

وأضاف: "على سبيل المثال، كان من المفترض أن نواجه البرتغال في ربع النهائي، لكن كولومبيا فرضت سيطرتها على البرتغال، ثم فازت سويسرا على كولومبيا، وفي النهاية انتهى بنا المطاف بمواجهة سويسرا".

وتابع حارس الأرجنتين: "لقد كان الأمر صعبًا، كل المباريات صعبة، وعليك فقط أن تلعب وتتأقلم مع الظروف".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.