بعد جدل والدته وزوجته.. فتحي سند يدافع عن مصطفى زيكو

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الجدل المثار حول مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بعد تصريحات والدته التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مؤكدًا أن الحديث عن المعاناة وقصة الكفاح لا ينبغي أن يكون محل انتقاد أو خجل.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد زيكو ما اتكلم عن معاناته في قصة حياته، وكيف صمد وكافح حتى تحقق حلمه باللعب في المونديال، ثم دموعه التي انتزعت آهات الملايين حبًا وإعجابًا، سار معظم النجوم الذين ظهروا على مختلف القنوات الفضائية على طريقه، يحكون بالدموع عن مرارة وقسوة الأيام والسنين وما كانوا يحتفظون به لأنفسهم خجلًا".

وأضاف: "لا يعيب المرء أبدًا أن ينشأ في أسرة فقيرة، أو يواجه ظروفًا صعبة، أو يعيش سنوات في ضائقة مالية قبل أن تضحك له الدنيا".

وجاء تعليق فتحي سند بالتزامن مع استمرار التفاعل حول الأزمة الأسرية التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت والدة مصطفى زيكو باكية في لقاء تليفزيوني، مؤكدة أنها لم تتمكن من لقاء نجلها عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، رغم أمنيتها بالاحتفال معه بهذا الإنجاز.

ودخلت وفاء مصطفى، زوجة لاعب بيراميدز، على خط الجدل، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه برفقة زوجها، مستخدمة المقطع الصوتي الشهير: "لا دا بتاعي أنا لوحدي..."، وأرفقته بتعليق مقتضب قالت فيه: "يارب تكون وصلت"، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وفي المقابل، حرص مصطفى زيكو على احتواء الموقف، إذ نشر عبر حسابه الرسمي رسالة وجهها إلى والدته، قال فيها: "طول عمرك رقم واحد يا ست الكل.. وهتفضلي رقم واحد"، مؤكدًا مكانتها الكبيرة لديه.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتبادل أطراف الأسرة رسائل حملت عبارات المحبة والتقدير، في محاولة لاحتواء الجدل والتأكيد على قوة العلاقة الأسرية.