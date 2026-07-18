قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشهد قبل الأخير.. موعد مباراة فرنسا وإنجلترا لتحديد ثالث المونديال
نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت
الكندوز بـ 373 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار اللحوم اليوم السبت 18يوليو 2026
طهران تحت النار.. هجمات أمريكية متواصلة على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز
طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها
الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
تفاصيل ومواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
هل الزواج فرض أم سنة؟.. إذا كنت ممن يرفضونه انتبه لـ7 حقائق
تحذير رسمي من واشنطن.. التوترات الأمنية تدفع أمريكا لمطالبة مواطنيها بتأجيل السفر إلى الشرق الأوسط
بمشاركة 20 طفلا.. انطلاق رحلة أبناء الجنوب إلى الإسكندرية ضمن مبادرة "أهلا بالصيف"
شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد جدل والدته وزوجته.. فتحي سند يدافع عن مصطفى زيكو

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الجدل المثار حول مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بعد تصريحات والدته التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مؤكدًا أن الحديث عن المعاناة وقصة الكفاح لا ينبغي أن يكون محل انتقاد أو خجل.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بعد زيكو ما اتكلم عن معاناته في قصة حياته، وكيف صمد وكافح حتى تحقق حلمه باللعب في المونديال، ثم دموعه التي انتزعت آهات الملايين حبًا وإعجابًا، سار معظم النجوم الذين ظهروا على مختلف القنوات الفضائية على طريقه، يحكون بالدموع عن مرارة وقسوة الأيام والسنين وما كانوا يحتفظون به لأنفسهم خجلًا".

وأضاف: "لا يعيب المرء أبدًا أن ينشأ في أسرة فقيرة، أو يواجه ظروفًا صعبة، أو يعيش سنوات في ضائقة مالية قبل أن تضحك له الدنيا".

وجاء تعليق فتحي سند بالتزامن مع استمرار التفاعل حول الأزمة الأسرية التي أثيرت خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت والدة مصطفى زيكو باكية في لقاء تليفزيوني، مؤكدة أنها لم تتمكن من لقاء نجلها عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، رغم أمنيتها بالاحتفال معه بهذا الإنجاز.

ودخلت وفاء مصطفى، زوجة لاعب بيراميدز، على خط الجدل، بعدما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه برفقة زوجها، مستخدمة المقطع الصوتي الشهير: "لا دا بتاعي أنا لوحدي..."، وأرفقته بتعليق مقتضب قالت فيه: "يارب تكون وصلت"، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وفي المقابل، حرص مصطفى زيكو على احتواء الموقف، إذ نشر عبر حسابه الرسمي رسالة وجهها إلى والدته، قال فيها: "طول عمرك رقم واحد يا ست الكل.. وهتفضلي رقم واحد"، مؤكدًا مكانتها الكبيرة لديه.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتبادل أطراف الأسرة رسائل حملت عبارات المحبة والتقدير، في محاولة لاحتواء الجدل والتأكيد على قوة العلاقة الأسرية.

مصطفى زيكو فتحي سند منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

السعودية

السعودية.. صفارات إنذار في الخرج وينبع عقب رصد صواريخ قادمة من إيران

الزمالك

الزمالك لن يشارك في دوري أبطال أفريقيا في حالة واحدة.. ما هي؟

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

الحكومة

تأمينات ومعاشات للديلفري والعمالة غير المنتظمة بتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى للملايين

زيكو ووالدته وزوجته

الأزمة انتهت .. صور جديدة تجمع مصطفى زيكو بوالدته وزوجته بالساحل

الأهلي

لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة بالغربية

بطل الشهامة في الغربية.. قفز في الترعة لإنقاذ أسرة داخل ملاكي ..صور

ترشيحاتنا

أبو الفتوح عمارة

في ذكرى أبو الفتوح عمارة .. اكتشفه يوسف شاهين وحصل على الدكتوراه

عبير صبري

لأول مرة.. عبير صبري تفتح خزائن أسرار انفصالها عن أيمن البياع

أبو فتوح عمارة

فى ذكراه.. أبوالفتوح عمارة قدم ما يقرب من 200 عمل وشقيقته فنانة مشهورة

بالصور

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته
4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟
هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

أخطر خرافة.. هل يوجد نبات يطرد الثعابين؟ صياد يوضح الحقيقة..فيديو

أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين
أخطر خرافة عن الثعابين

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

فيديو

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد