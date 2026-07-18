شقيق زيكو يكشف كواليس انضمامه لمنتخب مصر وسر الاحتفال مع حسام حسن

كشف عبد الرؤوف زيكو، شقيق مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر، كواليس انضمام شقيقه إلى صفوف المنتخب الوطني لأول مرة، مؤكدًا أن اللحظة كانت مفاجئة ومليئة بالمشاعر، وجاءت في توقيت لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

وجاء ذلك بالتزامن مع قلب منتخب مصر تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا، ليتصدر المجموعة السابعة، ويقترب من بلوغ دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال شقيق اللاعب في تصريحات لبرنامج "الكابتن" مع الصقر المذاع على قناة "dmc": "أنا زيكو الكبير، ومصطفى كان صغير ولسه طالع في الكورة، والناس كانت بتشوفه تقول زيكو الصغير لحد ما ربنا كرمه ولعب دوري ممتاز وخد اللقب".

وأضاف: "مصطفى كان يسير بخطوات ثابتة مع نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، وكان لديه حلم الانضمام إلى المنتخب قبل كأس العالم، إلا أن التوقعات لم تكن تشير إلى حدوث ذلك في هذا التوقيت".

وتابع: "كنا مستبعدين الموضوع بصراحة، وكان دايمًا بيجهز نفسه قبل أي تجمعات، لكن مكنش ليه نصيب، وكنا شايفين إن دخول لاعب جديد في وقت زي ده صعب جدًا".

وكشف عن لحظة تلقي خبر الانضمام قائلًا: "كنا راجعين في طريق القاهرة، وكان بيغير هدومه، وفجأة أقطاي اتصل بيه وقاله: مبروك يا زيكو.. إحنا في المنتخب، والله كنا فرحانين جدًا، ومصطفى قعد يعيط من الفرحة، ومحدش فينا كان متوقع خالص اللي حصل".

واختتم حديثه قائلًا: أنا دايمًا بكلمه بعد كل ماتش، وبعد المباراة الأخيرة كان في احتفالات في الأوضة، وقال لي: اتصور مع الكابتن حسام والكابتن صلاح، أنا مش مصدق اللي حصل".