الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للموظفين.. الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

محمد غالي

يبحث العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص عن الاجازة المتبقية بعام 2026، وذلك بعد العودة إلى أعمالهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدما بدأت الإجازة الرسمية اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

5 أيام عطلات خلال يونيو 2026

ومع بداية شهر يونيو، يترقب المواطنون عددا من الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يشهد الشهر 5 أيام راحة متنوعة بين العطلات الأسبوعية والمناسبات الوطنية.

وتشمل الإجازات المرتقبة 4 أيام جمعة، بالإضافة إلى إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تمنح للعاملين بالجهات الحكومية وعدد من القطاعات المختلفة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في وقت لاحق تفاصيل تطبيق إجازة ثورة 30 يونيو، وما إذا كانت ستمنح في موعدها الرسمي أو يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقا للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر 1973.

وتعد الإجازات الرسمية من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام الموظفين والعاملين على مدار العام، لما تمثله من فرص للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة أو السفر والتنزه، إلى جانب ارتباط بعضها بالمناسبات الوطنية والدينية التي تحمل قيمة خاصة لدى المصريين.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة متابعة مستمرة من المواطنين لمواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، سواء للتخطيط للأنشطة الأسرية أو تنظيم مواعيد العمل والسفر، في ظل حرص الدولة على إعلان جداول العطلات الرسمية مسبقا بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات المواطنين.

