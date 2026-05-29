الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد.. تشغيل مكاتب بريد لتقديم الخدمات خلال إجازة العيد

بريد الوادي الجديد
بريد الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت الإدارة العامة لمنطقة بريد الوادي الجديد استمرار تشغيل عدد من مكاتب البريد الرئيسية بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية والبريدية دون انقطاع، خاصة مع زيادة الإقبال على خدمات صرف المعاشات والتحويلات المالية.

وأوضحت الإدارة، في بيان رسمي، أنه تقرر تشغيل مكتب الخارجة الرئيسي يومي السبت والأحد الموافقين 30 و31 مايو 2026، لاستقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم البريدية والمالية المختلفة، بما يضمن تخفيف الضغط وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين على مدار أيام الإجازة.

تسهيل الحصول على الخدمات البريدية

كما تقرر تشغيل مكتب موط الرئيسي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 فقط، إلى جانب تشغيل مكتب الفرافرة الرئيسي في اليوم نفسه، لتلبية احتياجات المواطنين بمركزي الداخلة والفرافرة، وتسهيل الحصول على الخدمات البريدية دون الحاجة إلى الانتظار لما بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

وأكدت منطقة بريد الوادي الجديد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الهيئة القومية للبريد لرفع درجة الاستعداد خلال المناسبات والأعياد الرسمية، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سرعة الأداء وتقديم الخدمة بكفاءة.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التوجه للمكاتب المعلن عنها خلال مواعيد العمل الرسمية، مشيرةً إلى جاهزية فرق العمل لاستقبال الجمهور وتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية بسهولة ويسر، متمنيةً لأهالي محافظة الوادي الجديد عيد أضحى مباركًا وأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

