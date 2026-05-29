محافظ الغربية: استئناف توريد القمح بعد إجازة العيد وإجمالي المحصول يتجاوز 192 ألف طن

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استئناف أعمال توريد القمح المحلي إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، عقب انتهاء إجازة يومي العيد، وذلك في إطار انتظام العمل بمنظومة التوريد لموسم 2026 م.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن مواقع الاستلام استقبلت كميات القمح من المزارعين والموردين بشكل منتظم منذ صباح أمس الخميس، وسط تيسيرات واضحة في الإجراءات التنظيمية، بما يضمن سرعة إنهاء عمليات الاستلام والحفاظ على جودة المحصول.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 192533.234 طن، وهو ما يعكس انتظام حركة التوريد واستمرار إقبال المزارعين على التسليم وفق الضوابط المقررة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية على استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية داخل جميع الشون والصوامع، مع تكثيف أعمال الرقابة لضمان سير المنظومة بكفاءة، وتحقيق المستهدف من التوريد بما يدعم تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي.