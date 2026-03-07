ضبط 1950 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 1950 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية

وكان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالأشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة 1950 صواريخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.