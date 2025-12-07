في 15 دقيقة فقط.. طريقة سهلة لعمل الكب كيك

إذا كنت من محبي المخبوزات نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لعمل الكب كيك بطعم رائع وهشّة مضمونة:



المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب لبن

½ كوب زيت

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

(اختياري) شوكولاتة شيبس – كاكاو – بشر برتقال

طريقة التحضير:

1. تجهيز الخليط

سخّني الفرن على 180 درجة.

في بولة كبيرة اخفقي البيض + السكر + الفانيليا لحد ما الخليط يفتح لونه.

ضيفي الزيت واللبن وقلّبي كويس.

في بولة تانية اخلطي الدقيق + البيكنج باودر + الملح.

ضيفي المكونات الجافة على السائلة تدريجيًا وقلّبي لحد ما يكون الخليط ناعم بدون كتل.

2. الخبز

حضّري صينية الكب كيك وحطي الورق الخاص بيها.

املئي ¾ كل قالب من الخليط.

لو عايزة تعمليها شوكولاتة، خدي جزء من الخليط وضيفي عليه ملعقة كبيرة كاكاو.

دخّليه الفرن 15–18 دقيقة لحد ما السطح يتحمر وتختبرية بخلة تخرج نظيفة.

3. التزيين (اختياري)

كريمة زبدة

شوكولاتة مذابة

فواكه صغيرة

سكر بودرة