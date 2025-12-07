انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الفاكهة الشتوية، يتصدر اليوسفي قائمة الأكثر استهلاكًا بفضل مذاقه المميز وفوائده الصحية المتعددة. ويؤكد خبراء التغذية أن تناول اليوسفي بانتظام يمكن أن يمنح الجسم دعمًا قويًا للمناعة ويحسن من صحة القلب والجلد، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن ضرورية ومضادات أكسدة طبيعية.

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

1) تقوية المناعة

اليوسفي غني بفيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة ويقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

2) يحسّن صحة الجلد

يساهم في تجديد الخلايا، ويقلّل ظهور التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة القوية.

3) يساعد في فقدان الوزن

يحتوي على ألياف تُشعرك بالشبع لفترة أطول، وسعراته قليلة—مثالي للدايت.

4) يحافظ على صحة القلب

يساعد في خفض الكوليسترول الضار، ويحارب الالتهابات التي تؤثر على صحة القلب والشرايين.

5) يحسّن الهضم

أليافه تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

6) يحارب الإجهاد والقلق

رائحته وزيوته الطبيعية لها تأثير مهدّئ ومريح للأعصاب.

7) يحمي من الأنيميا

لأنه يساعد على امتصاص الحديد عند تناوله مع الأكل.

8) غني بمضادات الأكسدة

يحمي الجسم من الالتهابات ويقلل خطر الأمراض المزمنة.