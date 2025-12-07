أفضل 10 أطعمة لتعزيز نمو العضلات وقوتها.. تعرف عليها

بناء العضلات وزيادة القوة لا يقتصر على قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية، فنوعية الطعام تلعب دورًا بالغ الأهمية. فبينما تُحفّز تمارين المقاومة نمو العضلات، تُوفّر التغذية السليمة العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للتعافي والنموّ بقوة.

تعمل البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة مثل الحديد والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية معًا لتحسين تخليق بروتين العضلات، وتعزيز التعافي، وتحسين الأداء.

10 أطعمة لتعزيز نمو العضلات وقوتها

إليك عشرة من أفضل الأطعمة لنمو العضلات وقوتها، مدعومة علميًا.

-بروتين مصل اللبن ومنتجات الألبان

يُعد بروتين مصل اللبن من أقوى الأطعمة لبناء العضلات، نظرًا لسرعة هضمه واكتماله وغنى أحماضه الأمينية الأساسية، وخاصةً الليوسين، وهو مُحفِّز رئيسي لتخليق بروتين العضلات. تجمع منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي اليوناني والجبن القريش، بين بروتيني مصل اللبن والكازين، مما يُتيح إطلاقًا سريعًا ومستدامًا للأحماض الأمينية.

وقد وجدت دراسة أن تناول الحليب بعد تمارين المقاومة يُؤدي إلى زيادة أكبر في الكتلة العضلية الخالية من الدهون مقارنةً بمشروبات الصويا أو الكربوهيدرات.

-بيض كامل

يُوفر البيض الكامل بروتينًا عالي الجودة ومتكاملًا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يُضيف عناصر غذائية إضافية من صفار البيض، مما يُعزز بناء العضلات، بالإضافة إلى البروتين وحده. تُظهر الدراسات أن تناول البيض الكامل بعد تمارين المقاومة يُحسّن بشكل ملحوظ استجابة تخليق بروتين العضلات، مُقارنةً بتناول نفس الكمية من البروتين من بياض البيض وحده.

-اللحوم الحمراء الخالية من الدهون (لحم البقر، لحم الضأن، لحم الخنزير)

تُظهر الدراسات أن الوجبات التي تحتوي على لحم البقر تزيد بشكل ملحوظ من تخليق بروتين العضلات بعد الوجبات لدى كل من الشباب وكبار السن.

تُعد اللحوم الحمراء قليلة الدهون مصدرًا قويًا لنمو العضلات لأنها توفر بروتينًا كاملًا عالي الجودة، غنيًا بالأحماض الأمينية الأساسية، وخاصةً الليوسين، وهو أمر بالغ الأهمية لتحفيز تخليق بروتين العضلات.

-الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين)

الأسماك الدهنية ممتازة لنمو العضلات، ليس فقط لأنها توفر بروتينًا عالي الجودة، بل أيضًا لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. كما توفر الأسماك الدهنية فيتامين د وكميات صغيرة من الكرياتين، وكلاهما يدعم وظيفة العضلات وقوتها.

وقد وجدت تجربة عشوائية مُحكمة أن مكملات أوميغا 3 لدى كبار السن تزيد من استجابة تخليق بروتين العضلات للأحماض الأمينية والأنسولين.

-الدواجن (الدجاج والديك الرومي)

الدواجن مصدرٌ غنيٌّ بالبروتين الكامل عالي الجودة وقليل الدهون. وهي منخفضة الدهون المشبعة، مما يُسهّل تناولها بكمياتٍ أكبر لتحقيق الأهداف اليومية من البروتين دون استهلاك سعراتٍ حراريةٍ زائدة.

تشير الدراسات إلى أن بروتين الدجاج والديك الرومي يُحفّز تخليق بروتين العضلات بفعاليةٍ لدى كلٍّ من الشباب وكبار السن، مقارنةً بالبروتينات الحيوانية الأخرى عالية الجودة.

-البقوليات (العدس والحمص والفاصوليا)

البقوليات مصادر نباتية للبروتين، وعند دمجها مع الحبوب، توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لنمو العضلات. كما أنها غنية بالألياف والحديد والمغنيسيوم والمغذيات الدقيقة الأخرى التي تدعم الصحة العامة، واستقلاب الطاقة، والتعافي. وقد أظهرت الدراسات أن البروتينات النباتية، مثل العدس والحمص، يمكن أن تدعم نمو العضلات بفعالية عند تناول كمية كافية من البروتين، خاصةً عند دمجها مع البروتينات التكميلية.

-جبن

الجبن القريش ومنتجات الألبان الغنية بالكازين هي بروتينات بطيئة الهضم، تُوفر إطلاقًا مستمرًا للأحماض الأمينية في مجرى الدم. هذا يجعلها مثالية لمنع انهيار العضلات ودعم تخليق بروتين العضلات لفترات أطول، مثل الليل. أظهرت دراسة أن تناول الكازين قبل النوم يزيد من تخليق بروتين العضلات أثناء الليل ، ويُحسّن توازن البروتين الصافي لدى الشباب الأصحاء.

-زبادي يوناني

الزبادي اليوناني هو غذاء ألباني غني بالبروتين يجمع بين بروتين مصل اللبن (سريع الهضم) وبروتين الكازين (بطيء الهضم)، مما يجعله مثاليًا للتعافي بعد التمرين ودعم العضلات بشكل مستدام. تُظهر الدراسات التي تقارن بين مصادر البروتين من منتجات الألبان وغير الألبان أن الزبادي اليوناني عالي البروتين يمكن أن يدعم مكاسب الكتلة العضلية الهزيلة وتحسينات القوة عند دمجه مع تدريب المقاومة.

-المكسرات والبذور

المكسرات والبذور أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والعناصر الغذائية، وتوفر كميات معتدلة من البروتين، إلى جانب الدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك وفيتامين هـ، وكلها عناصر تلعب دورًا في وظائف العضلات والتعافي والصحة العامة.

ورغم أنها ليست المصدر الرئيسي للبروتين لبناء العضلات، إلا أنها تساعد في تلبية الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، مما يدعم توازن الطاقة والتعافي خلال فترات التدريب المكثف.

