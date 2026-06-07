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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج Kirin 9010S وكاميرا 200 ميجابكس.. هواوي تطلق سلسلة Nova 16 رسميا

سعر هاتف هواوي نوفا 16 / برو / ألترا
سعر هاتف هواوي نوفا 16 / برو / ألترا
لمياء الياسين

أعلنت شركة هواوي رسمياً عن طرح أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Nova 16 للبيع في الصين. وقد بدأت الشركة البيع الأولي لهواتف Huawei Nova 16 و Nova 16 Pro وNova 16 Ultra ، بأسعار تبدأ من 2999 يوان (حوالي 442 دولاراً أمريكياً).

على الجانب الاخر تعمل جميع الهواتف الثلاثة بمعالج Kirin 9010S من هواوي وتعمل بنظام HarmonyOS 6.1 فور إخراجها من العلبة.


سعر هاتف هواوي نوفا 16 / برو / ألترا
 

يبدأ سعر هاتف هواوي نوفا 16 القياسي من 2999 يوان (442 دولارًا) لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من سعة التخزين، بينما تبلغ تكلفة نسخة 512 جيجابايت 3499 يوان (حوالي 516 دولارًا) .

يبدأ سعر هاتف هواوي نوفا 16 برو من 3899 يوان (حوالي 575 دولارًا أمريكيًا) ، ويتوفر بسعات تخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. أما النسخة الأفضل بسعة 1 تيرابايت، فيبلغ سعرها 4999 يوان (حوالي 737 دولارًا أمريكيًا) .

سعر هاتف هواوي نوفا 16 / برو / ألترا

بالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن الطراز الأكثر قدرة في المجموعة، يبدأ سعر هاتف هواوي نوفا 16 ألترا من 4699 يوان (حوالي 693 دولارًا) ويصل إلى 5799 يوان (حوالي 855 دولارًا) لتكوين 12 جيجابايت + 1 تيرابايت.
يعد من أبرز ميزات هذه السلسلة سعة البطارية. فقد زودت هواوي هواتف نوفا 16، ونوفا 16 برو، ونوفا 16 ألترا ببطاريات كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير. تدعم الأجهزة الثلاثة الشحن السريع السلكي بتقنية SuperCharge بقدرة تصل إلى 100 واط. كما يدعم هاتف ألترا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط.

 

سعر هاتف هواوي نوفا 16 / برو / ألترا
 


هواوي نوفا 16 برو

أما بالنسبة للكاميرات، فيأتي هاتف Nova 16 القياسي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYB. في حين يتميز كل من طرازي Pro وUltra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بتقنية RYYB مع خاصية تثبيت الصورة. كما يتضمنان كاميرا تقريب وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر التصوير الملون Red Maple من هواوي.

في الواجهة الأمامية، يستخدم جهاز Nova 16 الأساسي شاشة بتردد 120 هرتز محمية بزجاج ألومينوسيليكات، بينما تتميز طرازات Pro و Ultra بلوحات LTPO بمعدلات تحديث تكيفية تتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز.


ميزات هواوي نوفا 16 ألترا

تواصل هواوي توسيع نطاق ميزات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في هواتفها الذكية. يدعم كل من نوفا 16 ونوفا 16 برو ونوفا 16 ألترا خدمات الرسائل عبر الأقمار الصناعية بيدو، بينما يضيف طراز ألترا دعمًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية تيانتونغ لتوفير اتصال أوسع في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات التقليدية.

هواوي هواتف Huawei Nova 16 Nova 16 Pro

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