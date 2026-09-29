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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

مرتبات شهر اكتوبر 2026
مرتبات شهر اكتوبر 2026
رشا عوني

مع اقتراب نهاية شهر سبتبمر، يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات أكتوبر2026 ، لكن وزارة المالية أعلنت مواعيد صرف مرتبات الثلاثة أشهر المقبلة والمواعيد المحددة وجداول الصرف بشكل تفصيلي حتى نهاية العام الجاري. 

دليل صرف مرتبات سبتمبر 2026.. موعد قبض المتأخرات والمنافذ

قرار رسمي من المالية بشأن المرتبات

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٦، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٢ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ١١، ١٢ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من 22 أكتوبر المقبل، على أن تستمر إتاحة المرتبات وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما حددت الوزارة أيام 7 و11 و12 أكتوبر 2026 لصرف المتأخرات ومستحقات العاملين.

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

طريقة صرف مرتبات أكتوبر2026

 

وأكدت وزارة المالية إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بما يتيح صرف المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

ودعت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة على مدار الفترة المحددة للصرف، ولا يشترط توجه العامل إلى ماكينة الصراف الآلي في اليوم الأول من بدء الصرف.

 

جدول المرتبات والحد الأدنى والأجور

تُصرف رواتب شهر أكتوبر وفقًا لجدول الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري المحدد بحسب الدرجات الوظيفية:
الممتازة 14500
العالية 12250
مدير عام 11250
الدرجة الأولى 9500
الدرجة الثانية 9000
الدرجة الثالثة 8750
الدرجة الرابعة 8500
الدرجة الخامسة 8250
الدرجة السادس 8000

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة - الوطن

متى يتم صرف المرتبات هذا الشهر؟


وأكدت وزارة المالية، أن إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي تتم وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية؛ بما يسمح للعاملين الحصول على مستحقاتهم اعتبارًا من تاريخ بدء صرف المرتبات المحدد للجهات التابعة لها.

موعد صرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026


وحددت وزارة المالية أيام 7 و11 و12 أكتوبر 2026، لصرف المتأخرات ومستحقات العاملين التي يتم صرفها بشكل منفصل عن المرتب، وفقًا للجدول المعلن.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وبحسب المواعيد المعلنة من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من 24 نوفمبر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 نوفمبر.


موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026


ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من 24 ديسمبر، فيما تُتاح المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

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