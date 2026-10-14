تفاصيل الجدول الرسمي.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للعاملين بالحكومة

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 بشغف كبير، لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، حيث تحرص وزارة المالية على تنظيم عمليات الصرف ورفع الأعباء عن كاهل الموظفين، وذلك بالإعلان عن الجدول الزمني الرسمي والمواعيد المحددة للجهات الحكومية المختلفة، ويهدف هذا الترتيب المبكر إلى ضمان انسيابية العمليات المالية وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مما يسهل على العاملين إدارة التزاماتهم الشهرية بكفاءة تامة.

موعد وأماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

أوضحت وزارة المالية، أن مرتبات شهر أكتوبر 2026 سوف تُصرف للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، ويستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر على مدار 5 أيام متتالية.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر

وأشارت الوزارة إلى أن الموظفين يمكنهم صرف رواتبهم من خلال عدد من قنوات الصرف، تشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك

ـ المحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة».

ـ تطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم عبر الوسيلة المناسبة لهم.

مرتبات شهر أكتوبر 2026

وأكدت الوزارة أهمية تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، موضحة أن المستحقات المالية تكون متاحة في أي وقت بدءًا من الموعد المحدد للصرف لكل جهة إدارية، دون الحاجة إلى التوجه إلى ماكينات الصراف في توقيت واحد.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2026

وتُصرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الخميس 22 أكتوبر للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

جدول صرف مرتبات أكتوبر

بينما تُصرف يوم الأحد 25 أكتوبر للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات

- يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألفا و900 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألفا و900 جنيه.

الحد الأدنى للمرتبات

- يحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألفا و400 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

- يحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.