الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً والبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد نهاراً، مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلاً.

وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط سيناء وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وراس بناس وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة، بجانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة

كما يتوقع الخبراء حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية ومناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 18

6 اكتوبر 31 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 28 19

وادى النطرون 30 18

كفر الشيخ 27 19

بلطيم 27 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 30 19

طنطا 29 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 20

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 29 21

نخل 28 14

كاترين 25 11

الطور 29 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 31 22

الإسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 25 17

السلوم 25 15

سيوة 28 14

رأس غارب 30 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 22

جبل علبة 31 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 22

الوادى الجديد 34 19

أبوسمبل 36 20

إضافة لدرجات الحرارة: العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 26

المدينة 37 24

الرياض 37 21

المنامة 35 29

أبوظبى 36 28

الدوحة 37 29

الكويت 35 24

دمشق 29 16

بيروت 28 23

عمان 28 16

القدس 27 17

غزة 30 24

بغداد 33 23

مسقط 34 30

صنعاء 23 11

الخرطوم 38 25

طرابلس 25 19

تونس 24 17

الجزائر 22 13

الرباط 24 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 22 05

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 26 15

نيودلهى 33 20

جاكرتا 33 25

بكين 18 10

كوالالمبور 30 23

طوكيو 20 17

أثينا 19 15

روما 20 11

باريس 13 09

مدريد 19 07

برلين 11 07

لندن 15 09

مونتريال 15 09

موسكو 12 05

نيويورك 18 09

واشنطن 20 04

نواكشوط 42 29

أديس أبابا 21 13