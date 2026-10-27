رغم التهديدات.. تشاينا دايلي: إصرار إيران على مواقفها والتمسك بخط الدبلوماسية

قالت صحيفة تشاينا دايلي الصينية أنه مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة قبيل الانتخابات الحاسمة في إسرائيل والولايات المتحدة، قالت إيران إنها مستعدة "لأي سيناريو" مع إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة.

وجاء هذا التطور في الوقت الذي بدأت فيه المحادثات بين إيران والدول الثلاث في حلف مكة الأمني ​​- باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا - يوم الاثنين في طهران.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن الاجتماع الرباعي ركز على "التعاون الإقليمي، والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وعواقبه"، من بين مواضيع أخرى.

وفي وقت سابق، قال علي باقري كاني، نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الاجتماع يمكن أن "يمثل خطوة مهمة وفعالة نحو بناء أمن إقليمي دائم".

يشهد الشرق الأوسط اضطرابات بسبب الصراع منذ أواخر فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مفاجئة ضد إيران بينما كانت طهران وواشنطن منخرطتين في مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

أدى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل إلى وقف الموجة الأولى من القصف العنيف، ومع ذلك استمر كلا الجانبين في التنافس على النفوذ على مضيق هرمز الاستراتيجي.

يوم الأحد، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تهديداته قبيل انتخابات يوم الثلاثاء - وهي أول انتخابات منذ الصراع في غزة والعداء مع لبنان وإيران، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على قيادته.

كرر تحذيره من أن إيران أو حلفاءها قد يشنون هجوماً قبل انتخابات الثلاثاء لعرقلة التصويت، مستنداً إلى معلومات استخباراتية. وقال: "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات قاسية لا تتناسب مع حجم الحدث".

من جانبه، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شنّ عمل عسكري جديد ضد إيران. فبينما استبعد توجيه ضربة وشيكة "اليوم"، قال يوم السبت إنه "من المحتمل أن" يأمر بشن ضربة، كما ألمح إلى إمكانية التوصل إلى "اتفاق كبير وجيد" مع طهران.

مع ذلك، تصمد إيران في وجه الضغوط الخارجية المتزايدة. وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة دخلت في "مستنقع" بسبب أخطاء في حساباتها عند شن الحرب، وأنه يجب عليها الآن "اتخاذ الخطوات اللازمة للخروج" من هذا المأزق.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تغلق الباب أمام الدبلوماسية وأن الرسائل لا تزال تصل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.