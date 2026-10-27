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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: "هدنة إيران لم تحقق ما أردناه..بل كانت مضيعة للوقت"

ترامب: "هدنة إيران لم تحقق ما أردناه..بل كانت مضيعة للوقت"
ترامب: "هدنة إيران لم تحقق ما أردناه..بل كانت مضيعة للوقت"
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة مع إيران لم تكن فعّالة، مستبعدًا جدوى المحاولات السابقة لاحتواء التوترات مع طهران.

وقال ترامب، متحدثا عن التفاهم الذي أُبرم في أبريل الماضي وذلك خلال تجمع جماهيري في ولاية ميسيسيبي: "توصلنا إلى وقف إطلاق نار لفترة قصيرة، لم أكن أميل إليه كثيرًا في الأساس..كنت أعتبره نوعًا من مضيعة الوقت،لكنكم تعرفون، من الأفضل أحيانًا الإصغاء إلى أصحاب الخبرة، لقد أقدمنا على وقف إطلاق نار محدود، وسمحنا لبعض السفن بالمرور، كما تعلمون، نريد أن نكون متعاونين، لكن الأمر، من وجهة نظري، لم يكن سوى مضيعة للوقت..لكننا نؤدي مهمة، ونقوم بعمل من أجلكم".

وكان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد دخل حيز التنفيذ في أبريل، عقب الإعلان عنه للمرة الأولى، قبل أن يُضفى عليه طابع رسمي ويُمدد بموجب مذكرة إسلام أباد الموقعة في يونيو، و التي حُددت مدتها بستين يومًا، قبل أن ينهار الاتفاق في يوليو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار احتواء التوترات مع طهران تجمع جماهيري في ولاية ميسيسيبي

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