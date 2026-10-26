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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه
انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه
حنان توفيق

تم اليوم انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه عن الدورة الحالية، وانتخاب جمهورية السودان نائبًا للرئيس، وذلك في إطار استضافة مصر لاجتماعات الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

ويضم المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الحالية كلًا من مصر والسودان والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وجيبوتي والجزائر، بما يعكس تنوع التمثيل العربي وحرص الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

ويأتي انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي تأكيدًا على دورها في دعم العمل العربي المشترك في قطاع المياه، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات المائية، وفي مقدمتها ندرة المياه، والتغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في الإدارة المستدامة للمياه.

كما يتيح المكتب التنفيذي إطارًا مهمًا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه، وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الأولوية، وتعزيز الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، بما يدعم المصالح المائية العربية المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتواصل أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه في إطار جهود الدول العربية لتعزيز التعاون والتكامل في مواجهة التحديات المائية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم قضايا المياه والتنمية في المنطقة العربية.

للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة عشرة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري انتخاب جمهورية مصر العربية رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري

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