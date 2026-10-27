مبابي يعتذر للصينيين بعد أزمة الصورة الساخرة: لم أقصد الإساءة

قدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، اعتذارًا رسميًا إلى الشعب الصيني والجاليات الصينية حول العالم، على خلفية الجدل الذي أثاره حديثه عن صورة مركبة تجمع ملامحه بصورة الزعيم الصيني السابق ماو تسي تونج.

وأقر مبابي، في بيان نشره بشأن الواقعة، بأن تعليقه خلال مقابلة مصورة لم يكن موفقًا، وأنه تسبب في جرح مشاعر عدد من الأشخاص داخل الصين وخارجها.

وقال النجم الفرنسي إنه يتفهم الآن أثر كلماته، معربًا عن أسفه لكل من شعر بالإساءة، ومؤكدًا أن حديثه لم يكن يستهدف إيذاء أي شخص أو التقليل من احترام الشعب الصيني.

وشدد مهاجم ريال مدريد على تقديره للشعب الصيني وتاريخه، مقدمًا اعتذاره الصريح عن التصريح الذي أثار موجة من الانتقادات خلال الفترة الماضية.

ويأتي اعتذار مبابي في ظل تصاعد تداعيات الأزمة، بعدما تحدثت تقارير عن تأثر علاقاته التجارية مع عدد من الشركات الصينية، إلى جانب ردود الفعل الغاضبة التي صاحبت انتشار تصريحاته المتعلقة بالصورة الساخرة، في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل والحد من انعكاساته على صورته وشراكاته الإعلانية.