شوبير يهاجم قرار إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور أو تقنية الفيديو

انتقد الإعلامي أحمد شوبير قرار إقامة مباريات بطولة كأس مصر دون حضور جماهيري، وغياب تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، معربًا عن استيائه من هذه الإجراءات، ومتسائلًا عن أسباب حرمان الجماهير من حضور المباريات رغم إقامة لقاءات الدوري المصري بحضور المشجعين.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر «أون سبورت FM»: «يا مثبت العقل في الراس يا رب، ليه بدون حضور جماهيري؟ وليه بدون تقنية فيديو؟ أنا عارف هيقولك عشان الحكام اللي معندهمش الرخصة يلعبوا، مش مشكلتي أنا خالص، طب والجمهور اللي معندوش رخصة فار ميحضرش برضه؟».

وأضاف الإعلامي الرياضي مستنكرًا قرار غياب الجماهير عن مباريات البطولة: «ليه تلعب الكأس من غير جمهور؟ كلها ملاعب كويسة وزي الفل، بطلت يا جماعة موضوع لعب المباريات بدون جمهور ده في مصر، ما تشوفوا ماتش الأهلي والزمالك الأخير الملعب كان إزاي، هو في أصعب من كده؟».

وطالب شوبير بإنهاء سياسة إقامة المباريات دون حضور جماهيري، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة للمشجعين لمساندة فرقهم من المدرجات، خاصة في ظل إقامة مباريات الدوري المصري وسط حضور جماهيري، ومشددًا على أهمية إعادة النظر في قرار إقامة مباريات كأس مصر دون جمهور أو تقنية الفيديو



