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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير ينتقد إقامة مباريات كأس مصر بدون جمهور أو تقنية الفيديو

شوبير
شوبير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير قرار إقامة مباريات بطولة كأس مصر دون حضور جماهيري، وكذلك غياب تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، متسائلًا عن أسباب تطبيق هذه الإجراءات، في ظل إقامة مباريات الدوري المصري بحضور الجماهير.

وقال شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت FM»، إنه لا يرى مبررًا واضحًا لإقامة مباريات الكأس دون جماهير، خاصة أن الملاعب المستضيفة للمباريات جيدة، مشيرًا إلى أن مباريات الدوري تُقام بحضور المشجعين.

وأضاف أن غياب تقنية الفيديو بسبب عدم حصول بعض الحكام على الرخصة اللازمة لاستخدامها يثير التساؤلات، متسائلًا عن ذنب الجماهير في عدم تطبيق التقنية، ومؤكدًا ضرورة عدم حرمان المشجعين من حضور المباريات.

وأشار شوبير إلى أن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة أثبتت إمكانية إقامة المباريات الكبرى بحضور جماهيري، مطالبًا بمراجعة القرار والسماح للجماهير بمساندة فرقها من المدرجات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفضه إقامة مباريات كأس مصر دون جمهور أو تقنية الفيديو، داعيًا إلى توضيح الأسباب وراء هذه القرارات، بما يضمن حضور الجماهير وتوفير العدالة التحكيمية خلال منافسات البطولة.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير بطولة كأس مصر حضور جماهيري تقنية حكم الفيديو var

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