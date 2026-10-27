تهدد المنتخب بعد إيقاف حسام حسن.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن طارق سليمان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة داخل منتخب مصر، بسبب إيقاف حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، لمدة 3 مباريات، مؤكدًا أن طارق سليمان سيتولى إدارة المباريات المقبلة، لكنه يواجه أزمة تتعلق برخصة التدريب.

وقال شوبير إن حسام حسن لن يتمكن من قيادة المنتخب خلال مباراتي مالاوي ومباراة أنجولا، موضحًا أن طارق سليمان يمتلك الرخصة التدريبية B، وهو ما قد يمنعه، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، من توجيه اللاعبين داخل المنطقة الفنية المسموح بها.

وأضاف أن اتحاد الكرة يحاول تقديم التماس لحل الأزمة، مشيرًا إلى ضرورة تحرك طارق سليمان لاستكمال الدراسات التدريبية والحصول على الرخصة المطلوبة، خاصة أن المباريات المقبلة تمثل أهمية كبيرة في مشوار التأهل.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية المواجهات المقبلة، قائلًا إن ضمان النتائج لم يعد أمرًا سهلًا في كرة القدم، حتى أمام الفرق التي لا تُصنف ضمن المنتخبات القوية.



