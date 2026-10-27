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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القوافل العلاجية المجانية بالشرقية تتصدر المركز الأعلى تقييماً على مستوى الجمهورية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

اشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية المشاركة فى القوافل العلاجية المجانية، وذلك لإستمرار تصدرها المركز الاعلي تقييماً علي مستوي محافظات الجمهورية للشهر الـ(٥١)على التوالي ، مثمناً جهودهم المخلصة والمستمرة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة عالية من خلال منظومة القوافل العلاجية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما قدم محافظ الشرقية الشكر والتقدير للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وللدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل بالمحافظة ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة  في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة وخاصة المناطق النائية ، تقديراً لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة .

ومن جانبه،  أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في تقريرها الدورى أن صحة الشرقية قد حصلت على أعلى تقييم شامل بين جميع المحافظات خلال الربع الاول من العام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ، فضلاً عن تصدرها المحافظات خلال الـ ( ٥١) شهراً متتالياً "على مدار اربع سنوات" ، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة والتى تشمل تقييم "الخدمات المقدمة الادارى الميدانى،المركزى ،الفنى" .

  كما اشار وكيل وزارة الصحة ان فريق عمل ادارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية قام خلال الفترة من ١ /١ / ٢٠٢٦حتى ٣٠ /٩/ ٢٠٢٦ بتنفيذ (٦٢) قافلة طبية علاجية ، تضم (١١) عيادة متنقلة شملت (١٠) تخصصات طبية، استفاد منها (٩٩ ألفاً و٧٩٤) مواطناً.

 وشملت القوافل التخصصات الأتية ( الباطنة والمسالك ، الجراحة العامة ، العظام الأطفال ، النساء والتوليد ،الجلدية والتناسلية ، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة ، الرمد الأسنان، بالإضافة إلى تخصيص (٢) عيادة لخدمة الأطفال لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية المناسبة لهم، والخدمات المكملة من (معامل وأشعة ورسم قلب)، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

كما تم تحويل (٥٣٤) حالة تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

الفرق الطبية القوافل العلاجية الشئون الصحية

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