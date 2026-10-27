محافظ الشرقية يثمن جهود قوافل «أهالينا» في خدمة المواطنين

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من قوافل «أهالينا» بمركز ومدينة أولاد صقر، في إطار خطة المحافظة لتكثيف التواجد الميداني بالقرى والعزب، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والطبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وتحت إشراف اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، تم تنفيذ فعاليات قافلة «أهالينا» بالوحدة المحلية بتلراك على مدار اليومين الماضيين، الأحد والاثنين، بمشاركة الجهاز التنفيذي والإدارات التنفيذية والخدمية، لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المجانية للمواطنين، والوقوف على احتياجاتهم ورصد مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وشملت جهود القافلة عددًا من القطاعات الخدمية ومنها القطاع الصحي حيث تم تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بمختلف التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، لتيسير حصول المواطنين على الكشف الطبي والرعاية الصحية اللازمة وفي قطاع الطب البيطري تم تقديم الخدمات البيطرية وفحص الثروة الحيوانية، ومتابعة احتياجات المربين وتوعيتهم بسبل الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات.

وفي قطاع التموين تم تنفيذ حملة رقابية على المخابز لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التموينية وفي مياه الشرب والصرف الصحي تم بحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي قطاع الكهرباء تم متابعة مشكلات الكهرباء ورصد الشكاوى، والعمل على سرعة التعامل مع الأعطال والملاحظات الواردة وتحسين مستوى الخدمة.

وفي قطاع الخدمات المحلية والإدارية تم متابعة ملفات التراخيص والتصالح وأملاك الدولة، وبحث المعوقات التي تواجه المواطنين، بمشاركة ممثلي الإدارة الهندسية وقسم الإيرادات والموارد البشرية والمركز التكنولوجي، والعمل على تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأداء داخل الوحدة المحلية.

وفي إطار خطة المبادرة، من المقرر استكمال فعاليات الأسبوع الثاني من قوافل «أهالينا» بالوحدة المحلية بزاوية أبو الليل، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الحكومية والطبية المقدمة لأهالي القرى.

أكد محافظ الشرقية أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والخدمية، وتعزيز التواجد الميداني بمختلف القرى، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى، والعمل على تذليل المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بجودة الحياة اليومية للمواطنين.