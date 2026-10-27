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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بتحطيم كاميرا مراقبة خاصة بمنزل بالشرقية

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتهجم على منزله والتعدى على أسرته بالسب والضرب وتهديدهم بإلحاق الأذى بهم وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصه به بالشرقية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود خلافات عائلية بين (القائم على النشر) و(نجل شقيقه) مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وأبدى الطرفين تصالحهما وقرر القائم على النشر بتنازله عن شكواه ، وبسؤال المشكو فى حقه أيد ذلك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كاميرات

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