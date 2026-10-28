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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 950 حالة من أهالي إدفو وتحويل 118 حالة لإجراء العمليات والفحوصات

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد عبد الفتاح

واصل فريق عمل اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء فى اليوم الثالث للجنة تنظيم القافلة الطبية بمركز إدفو لتوقيع الكشوفات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

الكشف الطبى على 950 حالة وتحويل 118 حالة للعمليات والفحوصات

وتابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستكمال الجهود المبذولة من فريق عمل القافلة الطبية ، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 950 حالة مرضية داخل مركز رعاية الطفل بإدفو فى عدد من التخصصات شملت الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة ، فيما أسفرت أعمال الفحص والتشخيص عن تحويل 118 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو إستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للحالة الصحية لكل منها.

تنسيق مشترك بين مجلس الوزراء والجهات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية

وجاءت أعمال القافلة بمتابعة وفد اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، والذى ضم كلاً من خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع.

توقيع الكشف وصرف الأدوية وإجراء العمليات بالمجان

وتتضمن منظومة عمل القوافل الطبية توقيع الكشف على الحالات المستهدفة ، وصرف الأدوية والعلاج اللازم بالمجان ، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية وفقاً للتخصصات والخدمات الطبية المتاحة بما يسهم فى توسيع نطاق الإستفادة من الخدمات الصحية ، وتيسير حصول المواطنين عليها بالقرب من محل إقامتهم ، خاصة بالمناطق البعيدة ، مع تخفيف مشقة الإنتقال والأعباء المالية المرتبطة بتلقى العلاج اللازم .

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