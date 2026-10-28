الزمالك راحة بعد الفوز على المقاولون العرب .. واستئناف التدريب الجمعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس عقب الفوز على المقاولون العرب اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الاثنين المُقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة.