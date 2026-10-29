جامعة بنها تختتم بطولة الكاراتيه وتكرّم الطلاب الفائزين

انطلقت بطولة الجامعة للكاراتيه بصالة المنازلات بكلية علوم الرياضة، جامعة بنها، وبإشراف الدكتور محمد نبهان، عميد الكلية، وبمشاركة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مشيرًا إلى أن البطولات الرياضية تسهم في ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والانضباط والعمل الجماعي، فضلًا عن اكتشاف المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها.



وأضاف رئيس الجامعة أن البطولة تأتي ضمن خطة جامعة بنها لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وحرصها على توفير بيئة جامعية متكاملة تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة المجتمع والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأُقيمت البطولة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، في إطار خطة الجامعة لتنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة، وتوسيع مشاركة الطلاب فيها، بما يدعم روح التنافس الإيجابي ويعزز فرص التميز والإبداع بين طلاب الجامعة.