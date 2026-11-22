نفت وزارة الخارجية الليتوانية، اليوم /الأحد/ تورط ليتوانيا في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة كالينينجراد الروسية.

و قال وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، إن جمهورية ليتوانيا لم تسمح قط باستخدام مجالها الجوي لشن هجمات ضد أهداف في روسيا، بما في ذلك هذا الحادث.

وأكد المركز الوطني لإدارة الأزمات الليتواني، في بيان صدر مساء أمس، أن القوات الجوية الليتوانية لم ترصد أي طائرات مسيرة، وأن ليتوانيا لا تسمح باستخدام مجالها الجوي لشن هجمات، مؤكدًا أن الجيش يواصل مراقبة المجال الجوي للبلاد.

وأوقف مطار خرابروفو في كالينينجراد مؤقتًا رحلات الوصول والمغادرة مساء أمس، إذ أعلنت السلطات الروسية تفعيل حالة التأهب تحسبًا لهجوم بطائرات مسيّرة بعد رصد جسم مشبوه يقترب من اتجاه ليتوانيا في منطقة نيمان بمقاطعة كالينينجراد، وتم رفع القيود المؤقتة واستئناف حركة الطيران في المطار أمس.