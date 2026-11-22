بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرضت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، دور الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية في تعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويوسع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضحت الوصال أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد من ملياري دولار عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2004 إلى 13.6 مليار دولار العام الماضي، بما يمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات المصرية. كما أشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ساهمت في تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، إلى جانب تدفق استثمارات تركية إلى السوق المصرية بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكدت مواصلة الوزارة مساندة المصدرين من خلال بوابة تيسير إجراءات التجارة الخارجية، التي توفر معلومات تفصيلية عن السلع المصدرة والمستوردة والإجراءات والجهات المعنية ووسائل التواصل، إلى جانب نقاط الاتصال بالقطاع ومكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، للتعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.