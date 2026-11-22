بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض مصطفى حمد، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الداخلية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، جهود الهيئة في دعم مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، وتعزيز فرص الترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح حمد أن الهيئة تقدم مساندة للمشاركة في الأجنحة المجمعة بالمعارض الدولية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم صادرات الشركة، وتشمل الإيجار والديكور والشحن والتشغيل والدعاية، إلى جانب دعم المشاركات الفردية وفقًا للضوابط المنظمة.

مساندة بنسبة 100% لبعثات المشترين من الخارج

كما تقدم مساندة بنسبة 100% لبعثات المشترين من الخارج، تشمل الإقامة والانتقالات وزيارات المصانع، وتنظم بعثات تجارية للشركات المصرية إلى الأسواق المستهدفة بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري، فضلًا عن إصدار تراخيص إقامة المعارض داخل مصر وخارجها.