بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، من خلال رفع نسبة المساندة الأساسية بمتوسط 35% لجميع القطاعات، مع استمرار الحوافز الإضافية المرتبطة بالقيمة المضافة والأسواق المستهدفة والتنمية الجغرافية وشهادات الجودة والعلامات التجارية المصرية.

إعادة هيكلة منظومة دعم الشحن

وأوضح النواوي أن البرنامج شهد إعادة هيكلة منظومة دعم الشحن، برفع نسبة المساندة إلى 50% وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة ليشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا وروسيا، وزيادة مخصصات دعم الشحن الجوي فضلًا عن استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحن بنسبة 25% لكل منهما.

كما يتضمن استمرار دعم المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين، والتوسع في برامج التدريب ورفع عدد القطاعات المستفيدة إلى 12 قطاعًا بدلًا من 5، بما يحقق التكامل بين دعم الإنتاج والتطوير والنفاذ إلى الأسواق وخدمات الشحن واللوجستيات، ويعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة والتوسع دوليًا.